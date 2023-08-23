Son dakika... Wagner lideri Prigojin'i taşıyan uçak Moskova yakınlarında düştü
Rusya Sivil Havacılık Kurumu, Moskova'nın kuzeyinde meydana gelen özel jet kazasında, aralarında Rus paralı asker grubu Wagner'in komutanı Yevgeni Prigojin'in de olduğu 10 kişinin yaşamlarını yitirdiğini bildirdi.
Rus devlet haber ajansı, TASS'ın bildirdiğine göre, Moskova'dan St Petersburg'a gitmekte olan Embraer uçağında yedi yolcu ve üç mürettebat bulunuyordu.
Uçağın Moskova'nın kuzeyindeki Tver bölgesinde düştüğü duyuruldu.
Uçakta bulunduğu öne sürülen Prigojin, Haziran ayında başarısızlıkla sonuçlanan isyanından bu yana ilk video konuşmasını iki gün önce paylaşmıştı.
Moskova'ya yürüyüşünün ardından Belarus'a gönderilen paralı asker şefi, kamuflaj giymiş ve elinde bir tüfekle konuşurken çekilmiş görüntülerini yayınladı.
Videoda Afrika'da olduğu görülen Prigojin, Rusya'nın kıtayı "özgürleştirmesinden" de bahsediyordu.
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