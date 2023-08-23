Son dakika... Wagner lideri Prigojin'i taşıyan uçak Moskova yakınlarında düştü

Rusya Sivil Havacılık Kurumu, Moskova'nın kuzeyinde meydana gelen özel jet kazasında, aralarında Rus paralı asker grubu Wagner'in komutanı Yevgeni Prigojin'in de olduğu 10 kişinin yaşamlarını yitirdiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 20:15
Son dakika... Wagner lideri Prigojin'i taşıyan uçak Moskova yakınlarında düştü
Abone Ol google-news

Rus devlet haber ajansı, TASS'ın bildirdiğine göre, Moskova'dan St Petersburg'a gitmekte olan Embraer uçağında yedi yolcu ve üç mürettebat bulunuyordu.

Uçağın Moskova'nın kuzeyindeki Tver bölgesinde düştüğü duyuruldu.

Uçakta bulunduğu öne sürülen Prigojin, Haziran ayında başarısızlıkla sonuçlanan isyanından bu yana ilk video konuşmasını iki gün önce paylaşmıştı.

Moskova'ya yürüyüşünün ardından Belarus'a gönderilen paralı asker şefi, kamuflaj giymiş ve elinde bir tüfekle konuşurken çekilmiş görüntülerini yayınladı.

Videoda Afrika'da olduğu görülen Prigojin, Rusya'nın kıtayı "özgürleştirmesinden" de bahsediyordu.


Player Alanı
prigojin Rusya uçak

İlgili Haberler

Wagner lideri Prigojin: Rusya'yı tüm kıtalarda daha da büyük hale getirdik

Wagner lideri Prigojin: Rusya'yı tüm kıtalarda daha da büyük hale getirdik
Uçak kazasında hayatını kaybeden Yevgeni Prigojin kimdir, nereli, kaç yaşında? Prigojin nasıl Putin'in aşçısı oldu?

Uçak kazasında hayatını kaybeden Yevgeni Prigojin kimdir, nereli, kaç yaşında? Prigojin nasıl Putin'in aşçısı oldu?

En Çok Okunan Haberler