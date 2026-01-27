Prof. Ali Poyraz Gürson, Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirdi: ‘ABD bölgeden İsrail’in güvenliğini sağlayınca ayrılabilir’

Suriye ordusu ile SDG arasındaki ateşkes, SDG kontrolündeki IŞİD’li tutukluların başka bölgelere nakli için 15 gün uzatılırken, ABD askerlerinin bölgeden çekilebileceği konuşuluyor. Amerikan basınında bu yönde yer alan haberlere paralel şekilde, Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap İşleri Müdürü Muhammed Ahmed de Rudaw’a konuşarak, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı aldığını öne sürdü. Uluslararası ilişkiler uzmanı, Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Poyraz Gürson, son gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi.

‘ABD İSRAİL’İN GÜVENLİĞİNİ SAĞLADIKTAN SONRA BÖLGEDEN AYRILABİLİR’

Gürson, 7 yıl öncesine giderek, “2019 yılında DEAŞ’la mücadele için bir şekilde bölgeye kaydırılan SDG-PYD'nin, Şara’nın Suriye'nin toprak bütünlüğü için gerçekleştirdiği Halep harekâtından sonra, özellikle Haseke bölgesinde de Kandil'den bir yığınaklanmayla Şam ve ordusuna karşılık verebileceğini düşünüyorum. Bütün bunlar ABD'nin özellikle Abraham Lincoln ve Patriot bataryalarını körfeze yanaştırmasını müteakip, aslında İsrail'in güvenliği için İran’da bir yönetim değişikliğine gidebilecek bir harekâtı da beklediğimiz günlere denk geliyor. ABD’nin İsrail’in güvenliğini sağladıktan sonra bölgeden ayrılabileceğini değerlendiriyorum” dedi.

‘ORTADOĞU’DA SÜREÇ TÜRKİYE ÜZERİNDEN ŞEKİLLENECEK’

Gürson ayrıca, “SDG’nin ise PYD olarak artık son kozunu Haseke'de, hendekler üzerinden meskûn muharebe şeklinde oynayabileceğini düşünüyorum. Tabii nihai sonuca baktığımızda ne SDG ne PYD'nin, Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği gibi Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde barınamayacağı ortada. Bundan sonraki süreç sadece Suriye için değil, tüm Ortadoğu için Ankara merkezli şekillenecek gibi gözüküyor” sözlerini sarf etti.