Prof. Dr. Bağcı bölgedeki gerilimi değerlendirdi

Yayınlanma: 13.08.2024 - 04:28

Güncelleme: 13.08.2024 - 04:28

İsrail’in Tahran’da bulunan eski Hamas lideri İsmail Haniye’ye ve Lübnan Hizbullahı liderinin sağ kolu Fuad Şükür’e yönelik suikastları sonrası İran’ın söz verdiği misilleme hamlesine yönelik tartışmalar sürüyor. Güncel gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendiren Ankara Küresel Danışmanlık Grubu Kurucusu ve ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, gelecek perşembe günü Gazze için ateşkes görüşmelerinin büyük olasılıkla yeniden yapılacağını belirterek Hamas ve İsrail’in ateşkes için uğraştığını söyledi. Hizbullah’ın saldırması durumunda İsrail’in büyük bir karşılık vereceğini dile getiren Bağcı, “İran’dan talimat gelmediği sürece Hizbullah’ın saldırması söz konusu değil. Olay, Hizbullah-İsrail değil, İran-İsrail arasında. İran saldırmayacak. İran’ın misilleme yapması çok zor. Hizbullah üzerinden saldırmaya kalkabilir ancak İsrail’in de Hizbullah’a karşılık vermesi kaçınılmaz” dedi.

SİNVAR İRAN’I ÖNE SÜRÜYOR

İran’ın modern tarihi boyunca hiçbir komşusuna doğrudan saldırmadığını anımsatan Bağcı, “İran savaşmaz, savaştırır. Zaten İran’ın İsrail’e saldırması demek savaş ilanı demektir. Dün ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘İsrail’in arkasındayız’ diye açıklama geldi. İran için İsrail’e saldırmak demek; ABD’ye, İngiltere’ye ve Avrupa Birliği’ne saldırmak demektir. Rusya da aynı şekilde İran’a saldırmaması için telkinde bulundu. İran, İsrail’e saldırırsa Türkiye dahil kimse yardım etmez” diye konuştu. Bağcı ayrıca Haniye’den sonra Hamas liderliğine Gazze’de bulunan Yahya Sinvar’ın seçilmesinin İran’ın işine gelmediğini söyledi. Sinvar’ın Hamas’ın faaliyetleri için İran’ın yardımını öne sürdüğünü bildiren Bağcı, “İran, İsrail ile doğrudan çatışma içine girme eğiliminde değil. Eğer açıklandığı gibi gelecek perşembe günü Gazze’de ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmazsa gerginlik devam eder. Ancak yeni bir savaşa evrilmez” ifadelerini kullandı.