Prof. Dr. Dimitrios Triantaphyllou: Doğu Akdeniz’de işbirliği yapılabilir
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Dimitrios Triantaphyllou, Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Yunanistan gerilimini değerlendirdi.
Yunanistan ve Türkiye arasında Ege ve Doğu Akdeniz gerilimi sürüyor. İki ülke arasında bozulan ilişkileri Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Dimitrios Triantaphyllou, Cumhuriyet’e değerlendirdi.
Triantaphyllou, Ege geriliminin, genel olarak Türkiye ve Batı, özellikle ABD arasındaki ilişkileri meseleseliyle ilgili olduğunu belirtti. “Ankara, NATO’nun güneydoğu kanadında vazgeçilmez bir güç olarak Washington Soğuk Savaş'ın zirvesinden bu yana ile stratejik ilişkisinin günümüze kadar gelişen bir ilişki olduğunu düşünüyor. ABD yönetiminin, Erdoğan iktidarına duyduğu güvensizliğin büyümesiyle Ege’deki stratejik varlığını Yunanistan’da bulunan askeri unsurlarını artırarak yeniden gözden geçiriyor” diyen Triantaphyllou ayrıca, Miçotakis’in Washington ziyaretinin ABD’nin bölgedeki stratejik yeniden konumlanmasını hızlandırdığı da ekledi.
"ERDOĞAN GÜNDEMİNİ KABUL ETTİREMİYOR"
Triantaphyllou, “Ankara ve Batı ilişkisindeki temel sorun, Erdoğan’ın kendi gündemini ABD ve Avrupa’da kabul ettirememesi” yorumunda bulundu.
"CAYDIRICILIK VE DİYALOG"
Türkiye’nin 2020’de sığınmacıların Yunanistan’dan Avrupa Birliği’ne geçmesi için sınırlarını açması, “Yunan kamuoyunda ‘Sınırlara saldırı’ düşüncesi yarattı” değerlendirmesini yaptı. Triantaphyllou, “böylesi bir maceranın ekonomik maliyetlerine” karşın siyasi partilerin, ordunun caydırcılığını artırması için fikir birliğinde olduğunu vurguladı. Triantaphyllou, şu ifadeleri kullandı: “Bu, iki yol üzerinde uzlaşma anlamına geldi: Askeri caydırıcılık ve taraflar arasında güven inşa etmek için Türkiye ile diyaloğu sürdürme niyeti.”
İlişkilerin gelişmesi için iki tarafın da istekli olmadığını belirten Triantaphyllou, “Sırf ‘diyalog kurmak’ için diyalog kurmak sürdürülebilir değil, statükonun korunması bugüne kadar hem Atina hem de Ankara’nın önceliği gibi görünüyor” dedi.
İŞBİRLİĞİ VURGUSU
Öte yandan, “İklim krizi gibi ortak zorluklarla başa çıkabilmek için yeni odaklara ihtiyacımız var” diyen Triantaphyllou, yeni perspektiflerle enerji, ticaret işbirlikleri için Doğu Akdeniz’de bölgesel bir ekonomik işbirliği organizasyonu kurulabileceği örneğini verdi. “Hem Yunanistan hem de Türkiye sadece gerilimlerin azaltılmasında kazanılmış bir çıkara sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda ortak komşuluklarında yeni bir paradigma yaratma ve liderlik etme kapasitesine sahip olduklarından, yeni fikirleri düşünmek ve teşvik etmek için çok fazla potansiyel var” diye konuştu.
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