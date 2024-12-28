Prof. Dr. Oğuzlu Suriye'deki son durumu Cumhuriyet'e değerlendirdi

Yayınlanma: 28.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.12.2024 - 04:00

Dış Politika Enstitüsü Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Suriye’deki azınlıkların kaygılarına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

Nusayrilerin (Alevi azınlığı) çoğunlukta olduğu Lazkiye ve Tartus gibi bölgelerde bir iç huzursuzluğun olduğuna işaret eden Oğuzlu, “HTŞ’nin yaşanan çatışmalarda güç kullandığı ve azınlık mensuplarına kötü muamele yaptığı görülüyor. İran ve İsrail gibi Suriye’nin istikrara kavuşmasını istemeyen, iç savaş olasılığını artırmaktan çıkar elde etmeyi uman kesimler bu hareketleri kolaylaştırıcı etkiler içinde olabilirler. Azınlıkları mevcut yönetime karşı kışkırtma noktasında bir politika takip ediyor olabilirler” dedi.

Uzun yıllar boyunca Alevi azınlığın tahakkümü altında yaşayan bir Suriye olduğuna dikkat çeken Oğuzlu, “Bu da HTŞ’ye destek veren toplumsal kesimler nezdinde ciddi bir rahatsızlık yarattı. İntikamcı duygularla yaklaşanlar mutlaka olacaktır. Bunların sıfırlanması mümkün değil ancak minimize edilmesi ve kontrol altında tutulması gerekir. Zannediyorum Türkiye de bu yönde mesajlar vermeye devam edecektir” diye konuştu.

Terör örgütü PKK/YPG’nin silah bırakma olasılığına da değinen Oğuzlu, “Kolay olmayacak. Ancak Türkiye’nin baskısı ve ABD askerlerinin çekilme olasılığı düşünülünce onlar için yapılacak bir şey kalmıyor” ifadelerini kullandı.