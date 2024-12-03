Protestolar şiddetlenmişti: BM'den, Gürcistan'a çağrı!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 14:58

Güncelleme: 03.12.2024 - 14:58

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki gösterilerin dün de devam ettiğini hatırlatan Laurence, polisin parlamento binası önündeki göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandığını belirtti.

Laurence, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün Gürcistan yetkililerine ifade özgürlüğü ile barışçıl toplanma haklarına saygı göstermeleri ve bu hakları korumaları yönündeki çağrısını yinelediğini kaydetti.

"Göstericilere ve medya çalışanlarına karşı gereksiz veya orantısız güç kullanımı son derece endişe vericidir" diyen Laurence, güvenlik güçlerinin güç kullanımının istisna olarak kalmasının yanı sıra yasallık, zorunluluk, orantılılık ve ayrımcılık yapmama ilkelerine uyması gerektiğinin de altını çizdi.

Laurence, tüm siyasi fikirlerden Gürcistanlıların ülkelerinin geleceği hakkındaki görüşlerini özgürce ve barışçıl bir şekilde ifade edebilmesi yönünde de çağrıda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan İrakli Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın içişlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını vurgulayarak, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik" demişti.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceklerini belirtmişti.

Hükümetin AB ile ilgili kararından sonra Gürcistan'ın ABD, Hollanda, Litvanya, Bulgaristan ve Güney Kore büyükelçileri görevlerinden istifa etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan ile stratejik ilişkilerinin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin müzakereleri askıya alması kararını eleştiren göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uyguladı.