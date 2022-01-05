Protestolar sonrası hükümet istifa etmişti: Kazakistan'da son durum
Kazakistan’da istifa eden hükümet sonrasında da eylemlerini sürdüren protestocular, Aktöbe’de hükümet binasına baskın düzenledi ve Almatı’da belediye binasını ateşe verdi.
Kazakistan’da 3 gündür devam eden akaryakıt protestolarında gerginlik devam ediyor. Ülkenin çeşitli kentlerinde devam eden protestolarda, göstericiler Almatı’daki belediye binasını ateşe verdi ve Aktöbe’de bulunan hükümet binasına da baskın düzenledi. Binden fazla protestocuya müdahale eden polis ekipleri, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.
HÜKÜMET İSTİFA ETTİ
Kazakistan’da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapmasının ardından ülke genelinde birçok şehir ve kasabada halk sokaklara dökülmüş ve ülkenin en büyük şehri Almatı, başkent Nursultan, Aktau, Aktöbe, Atırau, Oral, Kökşetav, Karagandı, Şımkent, Janaözen ve Beyneu’da binlerce kişi yürüyüş düzenlenmişti.
Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde de Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul ederek, Başbakan Yardımcısı Alihan Smailov’u geçici Başbakan olarak göreve atadı.
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