Protestoların yaşandığı Çin'de üniversiteler, öğrencileri yarıyıl bitmeden eve yolluyor

29 Kasım 2022 Salı, 14:50

Vakaların arttığı başkent Pekin ve Guangcou gibi büyük şehirlerde çok sayıda üniversite, "öğrencileri salgından koruma" gerekçesiyle yüz yüze derslere ara vererek öğrencileri evlerine yolladı.

Kararın, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangının ardından, ülke genelinde Covid-19 tedbirlerine karşı yapılan protesto gösterilerinin üniversite kampüslerine de yayıldığı bir dönemde alınması dikkati çekti.

Pekin'de üniversiteler, yatılı öğrencilerin memleketlerine geri dönüşünü kolaylaştırmak için tren istasyonlarına otobüs seferleri düzenledi.

Üniversitelerin yönetimi, salgın nedeniyle yarıyıl sonuna kadar derslerin ve final sınavlarının çevrim içi yapılacağını bildirdi.

URUMÇİ'DEKİ YANGIN

Urumçi'de 24 Kasım'da karantinada olduğu iddia edilen bir apartmanda çıkan yangında, 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangının çıktığı apartmanda yaşayanların, karantina nedeniyle evlerini terk edemediği, itfaiye ekiplerinin de metal bariyer ve engellerle çevrili siteye giremedikleri için yangına zamanında müdahale edemediğine ilişkin iddialar, tepki görmüştü.

Yangın, Çin genelinde Covid-19 tedbirlerine karşı artan huzursuzluğu tepkiye dönüştürmüş; Şanghay, Pekin ve diğer şehirlerde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Çok sayıda üniversitenin kampüsünde de yangın kurbanları için anma etkinlikleri ve protesto gösterileri yapılmıştı.

Ellerinde beyaz dövizler taşıyan öğrenciler, "özgürlük istiyoruz", "karantinaya hayır" sloganlarıyla tepkilerini dile getirmişti.