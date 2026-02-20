Punch ile peluş oyuncağının hikayesi rekor kırıyor

Punch, makak türüne ait bir maymun yavrusu. Yedi ay önce, Japonya'daki Ichikawa Hayvanat Bahçesi’nde dünyaya geldiğinde annesi tarafından terk edildi. Durumu fark eden bir ziyaretçi, yetkililere haber verdi ve bakıcılar hızla müdahale ederek yavruyu kurtardı.

Hayvanat bahçesi görevlisi Kosuke Shikano, Japon makak yavrularının kas gelişimi ve güven duygusu için genellikle annelerine sıkıca tutunduğunu belirterek, Punch’ın acil desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

DOĞRU 'SARILMAYI' ARADILAR...

Bakıcılar önce rulo yapılmış havlular ve farklı peluş oyuncaklar denedi. Sonunda, İsveçli mobilya markası IKEA’nın sattığı orangutan (insansı maymun) şeklindeki peluşta karar kıldılar.

Shikano, “Bu peluşun tüyleri nispeten uzun ve tutunulabilecek birkaç noktası var. Ayrıca maymun şeklinde olması, Punch’ın ileride kendi türüyle yeniden bütünleşmesine yardımcı olabilir diye düşündük,” dedi.

O günden bu yana Punch, kendisinden büyük olmasına rağmen oyuncağını neredeyse her yere yanında taşıyor. Bu görüntü, özellikle videoların internette yayılmasının ardından hayvanat bahçesine olan ilgiyi artırdı.

ANNESİ NEDEN TERK ETTİ?

Shikano, Punch’ın annesinin onu Temmuz ayındaki aşırı sıcaklar nedeniyle terk etmiş olabileceğini düşünüyor. Yavru makak, diğer maymunlarla iletişim kurmaya çalışırken zaman zaman uyum sorunları yaşasa da, bakıcılar bunun öğrenme sürecinin doğal bir parçası olduğunu ve Punch’ın giderek gruba entegre olduğunu belirtiyor.

Shikano, “Bir gün gelecek, peluş oyuncağına artık ihtiyaç duymayacak” diyerek sözlerini tamamladı.