Putin ABD seçimlerinde tercihini açıkladı: Biden mı, Trump mı?

Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:21

Güncelleme: 15.02.2024 - 10:21

Rusya lideri Putin, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, Minsk Anlaşması'nı ve Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nikola Sarkozy’nin bu anlaşmayı yerine getirme niyetinde olmadıkları ve sadece Ukrayna ordusunu silahlandırmak için zaman kazandıkları yönündeki itiraflarını anımsatarak şunu dedi:

“Pişman olabileceğimiz tek şey, düzgün kişilerle iş yaptığımızı düşünerek aktif eylemlerimize daha erken başlamamış olmamız. Savaşı biz başlatmadık. Sadece savaşa son vermeye çalışıyoruz. İlk aşamada bunu barışçıl araçlarla, Minsk Anlaşması sayesinde yapmaya çalıştık. Ama bu konuda da bizi kandırdıkları ortaya çıktı.”

ABD SEÇİMLERİ

Sputnik'in aktardığına göre, Putin, Rusya için mevcut ABD Başkanı Joe Biden yoksa selefi ve olası halefi Donald Trump’ın mı iyi olduğu sorusuna, şu yanıtını verdi:

“Biden. Çünkü daha deneyimli. Öngörülebiliyor. Güçlü bir politikacı.”

BİDEN'IN SAĞLIK DURUMU

Rus lider, Joe Biden’in sağlık durumuyla ilgili bir soru üzerine, “Ben doktor değilim. Bu konuda yorum yapma hakkına da sahip olduğumu düşünmüyorum” dedi.

Sunucu, Biden’in helikopterden inerken kafasını kapı eşiğine çarptığını anımsatınca Putin, şunu dedi:

“Kafasını helikoptere çarpmasına gelince. Hangimiz kafasını bir yere çarpmadık ki? Biden’a ilk taş atan o olsun.”

Üç yıl önce de Biden hakkında ‘iş yapacak durumda olmadığı’ söylendiğini, ama Cenevre’deki görüşme sırasında böyle bir şey fark etmediğini anlatan Putin, “Evet, kağıda bakıyordu. Ama doğrusu ben de kendi kağıdıma bakıyordum. Önemli bir şey yok” diye ekledi.

“SAĞLIK DURUMUNA DEĞİL POLİTİKASINA BAKMALIYIZ”

ABD halkının seçeceği her bir liderle çalışmaya hazır olduklarını kaydeden Rus lider, ABD’nin mevcut politikasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Biden’in sağlık durumuna değil, politikasına bakmalıyız. Onun politik duruşuna bakmalıyız. Günümüz idarenin sergilediği duruşun son derece zararlı ve hatalı olduğunu düşünüyorum. Ben bunu daha önce Biden’in kendisine de söyledim.”

“BLİNKEN BİZDEN BİRİSİ”

Putin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, 1904 yılında Rusya’dan kaçan büyükbabası ile ilgili sözlerini de değerlendirdi:

“Arşivlerimizde her şey var. Sayın Blinken’in büyükbabası gerçekten de Rusya imparatorluğundan gitmiş. Sanırım Poltava Vilayetinde doğmuş, sonra Kiev’de yaşamış ve oradan gitmiş. Şu soru ortaya çıkıyor. Sayın Blinken, Kiev ve çevredeki bölgelerin aslında Rus toprakları olduğunu mu düşünüyor? Eğer Rusya’daki Yahudilere yönelik şiddet olaylarından kaçtığını söylüyorsa en azından 1904’te hiçbir Ukrayna’nın olmadığını düşünüyor demektir. Büyükbabası 1904’te Kiev’den ABD’ye gittiyse ve Rusya’dan kaçtığını söylüyorsa o zaman hiçbir Ukrayna yoktu demek. Demek ki Sayın Blinken bizden birisi. Ama böyle şeyler açık açık söylemese iyi, yoksa başarısızlığa yol açar.”

“BAERBOCK KENDİ ÜLKESİNE DÜŞMAN”

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Rusya karşıtı açıklamalarını değerlendiren Putin, “Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock gibi kişiler elbette ülkemizi düşman olarak görüyor. Ama bence kendi ülkesine de düşman. Çünkü bu düzeyde bir politikacının ülkesinin, halkının ekonomik çıkarlarını bu kadar küçümseyeceğini hayal etmek zor” diye kaydetti.