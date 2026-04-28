Putin-Arakçi görüşmesinde kritik isim... 'Gündem diplomasiyle sınırlı değil...'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, Moskova’nın diplomatik çözüm çabalarına verdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Arakçi ayrıca, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın son gelişmelerle birlikte daha da güçlendiğini vurguladı.

Arakçi, bugün X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bölgenin büyük bir dönüşümden geçtiği bu dönemde Rusya ile en üst düzeyde temas kurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Son gelişmeler stratejik ortaklığımızın derinliğini ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

PUTİN'DEN HAMANEY'E MESAJ

Putin, St. Petersburg’da gerçekleşen görüşmede İran halkının bağımsızlık mücadelesini övdü ve Moskova’nın Tahran’a destek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kremlin’e göre Putin, geçtiğimiz hafta İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den bir mesaj aldığını da açıkladı ve Arakçi’den selamlarını iletmesini istedi.

GRU ŞEFİ DE KATILDI

Öte yandan bazı gözlemciler, Arakçi ile Putin arasındaki görüşmeye katılan dikkat çekici bir isme işaret etti. Yerel kaynaklara göre, Rus askeri istihbarat servisi GRU’nun başkanı İgor Kostyukov da İran heyetiyle yapılan toplantıda hazır bulundu.

Analistler, bu durumun görüşmenin yalnızca savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda daha geniş kapsamlı güvenlik ve istihbarat başlıklarının da ele alınmış olabileceğini gösterdiğini belirtti.

İranlı analist Hamid Rıza Azizi, görüşmenin; ABD güçlerinin hareketleri, olası askeri planları ve savaşın yeniden başlayıp başlamayacağı gibi konuları da içermiş olabileceğini ifade etti. Azizi, özellikle Rusya Güvenlik Konseyi’nin kısa süre önce yaptığı ve ABD ile İsrail’in ateşkesi yeniden silahlanmak için kullanabileceği uyarısına dikkat çekti.

Rusya, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyonu düşürmek için arabuluculuk teklifinde bulunmuştu.

Moskova ayrıca daha önce İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu depolamayı önererek krizin azaltılmasını amaçlamış, ancak bu teklif Washington tarafından reddedilmişti.

GRU Direktörü İgor Kostyukov

IGOR KOSTYUKOV KİMDİR?

İgor Olegoviç Kostyukov, 2018 yılından bu yana Rusya Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Askeri İstihbarat Teşkilatı’nın (GRU) başında bulunan bir amiral olarak öne çıkıyor. Sovyet ve Rus donanmalarında görev yapan Kostyukov, bu göreve getirilen ilk deniz kökenli isim olmasıyla dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca özellikle dış operasyonlar, askeri istihbarat ve stratejik planlama alanlarında etkin rol üstlendi.

Suriye iç savaşı ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi kritik süreçlerde adı sıkça anılan Kostyukov, Batı tarafından da yakından takip edilen bir figür. ABD ve Avrupa Birliği tarafından yaptırım listelerine alınan isim, uluslararası krizlerdeki rolü ve sert güvenlik yaklaşımı nedeniyle 'güçlü istihbarat aktörlerinden biri' olarak değerlendiriliyor.

SAVUNMA HATTI HAREKETLİ

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov’un da Kırgızistan’da İran Savunma Bakan Yardımcısı Rıza Talaei-Nik ile bir araya geldiği bildirildi.

Rus TASS ajansına göre, Belousov savaşın yalnızca diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı ve Moskova ile Tahran’ın karşılıklı desteğini sürdüreceğine olan inancını dile getirdi.

Talaei-Nik’in Belarus’a da giderek bölgesel gelişmeleri Belarus Savunma Bakanı ile görüştüğü, tarafların krizin çözümünün 'siyasi ve diplomatik sürece dönüş ve müzakerelerin hızlandırılması' olduğu konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.