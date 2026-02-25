Putin: ‘Batı, Karadeniz'de TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik saldırı planlıyor’

Putin, başkent Moskova'da Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkilileriyle toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Putin, uluslararası durumun ağır olduğunu ve dünyanın birçok yerinde çatışmaların meydana geldiğini söyledi.

Moskova'da, Savelovskiy Tren İstasyonu yakınında patlama meydana geldiğine dikkati çeken Putin, terör ve aşırıcılık ile mücadele konusunda çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Putin, nükleer silahın kullanılması ihtimaline ilişkin ise "Düşman çeşitli yöntemleri kullanmaktan çekinmiyor. Nükleer bileşenleri kullanma niyetinde olduğu yönünde haberler basında yer aldı. Muhtemelen bunun neyle sonuçlanabileceğini anlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Batı'nın Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma çabalarının başarısız olduğunu belirten Putin, Karadeniz'de TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik saldırıların planlandığını ileri sürdü.

Putin, "Bir türlü sakinleşemiyorlar. Diplomatik araçlarla çözülmesi için çalışılan barış sürecini baltalamak için daha ne yapacaklarını bilemiyorlar. Kışkırtıcı eylemlerde bulunmak ve müzakere sürecinde elde edilen sonuçları bozmak için elinden geleni yapıyorlar." dedi.

"ÜLKEDE İŞLENEN TERÖR SUÇ SAYISI GEÇEN YIL ARTTI"

Rusya'da işlenen terör suç sayısının geçen yıl arttığını kaydeden Putin, bunların birçoğunun Ukrayna istihbaratı ve Batılı ortakları tarafından işlendiğini ifade etti.

Bununla birlikte Rusya'daki altyapı tesislerine, sosyal ve idari kurumlara, sivil binalara yönelik saldırı sayısının da önemli ölçüde arttığına değinen Putin, buna karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Putin, askeri yetkililer ile gizli bilgilerin korunması yönünde gerekli önlemlerin alınması önemini vurgulayarak, "Devlet sınırının da korunması yönünde ek ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor. Sınır altyapısını güçlendirmek ve sınır muhafızlarının muharebe hazırlık seviyesini artırmak lazım." ifadelerini kullandı.

Başkan Putin, ülkenin ekonomi alandaki güvenliğinin sağlanmasının da önemli olduğunu söyledi.