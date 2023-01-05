Putin, Batı'ya meydan okudu: Amiral Gorshkov fırkateyni, Atlantik Okyanusu'na gönderildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, "dünya okyanuslarındaki su üstü gemilerinin en tehlikeli düşmanı" olarak nitelediği hipersonik seyir füzeleriyle donatılmış Amiral Gorshkov fırkateynini Atlantik Okyanusu'na gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2023 Perşembe, 13:00
Putin, Batı'ya meydan okudu: Amiral Gorshkov fırkateyni, Atlantik Okyanusu'na gönderildi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Atlantik Okyanusu'na hipersonik seyir füzeleriyle donatılmış bir savaş gemisi gönderdiği, ancak geminin tam rotasının henüz açıklanmadığı bildirildi.

Amiral Gorshkov fırkateyni, Putin'in "dünyanın hiçbir ülkesinde muadili olmadığını" iddia ettiği hipersonik Zirkon füzeleriyle donatılırken, Ukrayna'ya karşı kullanılan son teknoloji ürünü Kalibr füzelerini de taşıyor.

Putin, "Amiral Gorshkov fırkateyni uzun bir deniz yolculuğuna çıkıyor. Burada olağandışı bir şey yok: her zamanki gibi, ancak bu kez gemi eşi benzeri olmayan en yeni hipersonik roket sistemi Tsirkon [Zircon] ile donatıldı. Dediğim gibi, dünyanın hiçbir ülkesinde bir benzeri yok. Gemi mürettebatına Anavatan'ın iyiliği için yapacakları hizmetlerde başarılar diliyorum" dedi.

İngiliz basınına göre, Amiral Gorshkov savaş gemisinin, yeni görevinde Britanya Adaları kıyıları çevresinden geçmesi bekleniyor.

Rusya, Amiral Gorshkov'u, "dünya okyanuslarındaki su üstü gemilerinin en tehlikeli düşmanı" olarak nitelemişti.

Rus medyasında yer alan haberlerde Zirkon füzesi testlerinin seyir sırasında gerçekleştirileceği belirtilirken,hangi aşamada ya da nerede gerçekleştirileceği yazılmadı.


Vladimir Putin Rusya Atlantik Okyanusu

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