Zelenski'den Rusya çıkışı: Bu yıl saldırganlığına son vermek gerekiyor

05 Ocak 2023 Perşembe, 07:07

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktararak, Fransa'nın ülkesine tekerlekli tankları göndereceğini bildirdi.

Fransa'nın bu silah desteğinin önemine işaret eden Zelenski, Rusya'ya karşı savaşta bu tür yardımlara ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Ukrayna'ya silah yardımının Avrupa'nın da güvenliği için önemli olduğuna dikkati çeken Zelenski şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Rus saldırganlığına son vermek gerekiyor ve terörist devletin yenilgisini hızlandırabilecek savunma imkanlarının hiçbirini geciktirmemek zorunludur."

"RUSYA YENİ SALDIRI DALGASINA HAZIRLANIYOR"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni saldırı dalgasına hazırlandığını iddia eden Zelenski, konu ile ilgili bazı ülkelerin liderlerini bilgilendirdiğini aktardı.

Asıl amaçlarının Ukrayna'nın tüm topraklarının özgürleştirilmesi olduğunu kaydeden Zelenski, ülkesinde mümkün olabilecek kısa bir süre içinde tekrar barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın, geçen yılın sonuna kadar Ukrayna'nın Donbas bölgesini tamamen ele geçirmeyi planladığını savunan Zelenski, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bu bölgede düşmanın ilerlemesine izin vermediğini söyledi.

Zelenski, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki askeri varlığını artırmaya devam ettiğini ifade etti.