Putin, Çinli mevkidaşı Cinping ile bir araya gelecek

03 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

Batı cephesi ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden restleşmeler sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yarın bir görüşme yapacağı duyuruldu. Kremlin’den yapılan açıklamada, Pekin Kış Olimpiyatları’nın açılış törenine katılacak olan Putin’in ardından Cinping ile bir araya geleceği kaydedildi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, “Yeni bir döneme giren uluslararası ilişkiler ile ilgili bir açıklama yayımlanacağını, bunun Pekin ve Moskova’nın özellikle güvenlik konusundaki ortak görüşlerini yansıtacağını” kaydetti. İki ülke arasında 15 anlaşma imzalanacağını belirten Uşakov, “Çin’in Rusya’nın güvenlik taleplerini desteklediğini” de aktardı.

Öte yandan İspanyol El Pais gazetesi, NATO ve ABD’nin Rusya’nın güvenlik talepleri tekliflerine verdiği yanıtları yayımladı. Buna göre ABD ve NATO, Rusya’nın başta Avrupa’nın güvenliğine dair ikili anlaşma imzalanması, Ukrayna’nın ittifaka alınmaması olmak üzere çoğu önerisini kabul edilemez olarak değerlendirdi.

ABD’DEN 3 BİN ASKER

Washington, Rusya’ya Ukrayna’ya yönelik askeri tehdidi azaltması karşılığında silahsızlanma anlaşmaları ile ilgili müzakereler ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve NATO-Rusya Konseyi gibi forumlarda karşılıklı güven artırıcı önlemler önerdi. Haberde, “NATO’nun Rusya’ya verdiği yanıtta Ukrayna sınırlarındaki mevcut Rus birliklerinin geri çekilmesinin görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi için merkezi önemde bir unsur olarak altını çizdiği” ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden’dan ise dün Doğu Avrupa’ya asker gönderilmesine onay geldi. Reuters’e konuşan iki ABD’li yetkili, “İki bin askerin Polonya ve Almanya’ya, Almanya’da bulunan bin askerin ise Romanya’ya gönderileceğini” söyledi.

Rusya, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceği konusunda güvence istemiş ve bu konuda bir anlaşma taslağını da eklediği talebine yazılı cevap beklediğini duyurmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İngiltere, Polonya ve Ukrayna arasında yeni bir ittifakın kurulmakta olduğunu, Ukrayna’nın güvenlik garantisi elde edebilmek için NATO ve Avrupa Birliği üyesi olmayı bekleyemeyeceğini söylemişti.