Putin'den Aliyev'e tazminat sözü: Bakü-Moskova hattında buzlar eriyor mu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl yaşanan Azerbaycan Hava Yolları’na ait yolcu uçağının düşmesiyle ilgili yeni ayrıntıları açıkladı.

Putin, uçağın Rus hava savunma sistemine ait iki füzenin yakınında patlaması sonucu düştüğünü belirterek, “Mağdurlara tazminat ödenecek, olayın gerçek nedenleri ortaya çıkarılacak” dedi.

Putin, açıklamayı Tacikistan’daki ikili görüşme sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı toplantıda paylaştı.

Rus lider, Ukrayna dronlarının Rus hava sahasına girmesi üzerine hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, iki füzenin ise Azerbaycan Hava Yolları’nın J2-8243 sefer sayılı uçağının yakınında infilak ettiğini söyledi.

Uçak, Bakü’den Çeçenistan’ın başkenti Grozni’ye gidiyordu. Ancak güney Rusya üzerinde dron saldırıları nedeniyle rotasını değiştirmiş, 25 Aralık’ta Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında acil iniş yapmıştı. Kazada en az 38 kişi yaşamını yitirmişti.

“RUSYA SORUMLULUĞUNU KABUL EDİYOR”

Putin, görüşmede, “Bu tür trajik olaylarda yapılması gereken her şey Rusya tarafından yapılacaktır. Tazminat ödenecek, yasal süreç işletilecek. Gerçek nedenlerin ortaya çıkarılması bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Putin’in geçtiğimiz yıl Aliyev’e yaptığı “nadiren görülen kamuoyu önündeki özrü”nün ardından geldi. Kremlin, o dönemde olayı “trajik bir kaza” olarak nitelendirmişti.

NE OLMUŞTU?

Kaza yapan Embraer tipi jet, Çeçenistan hava sahasında vurulduktan sonra yaklaşık 450 kilometre boyunca Caspian Denizi üzerinden uçmaya devam etmiş, ardından düşmüştü.

Moskova yönetimi, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, teknik ve hukuki değerlendirmelerin uluslararası gözlemcilerle paylaşılacağını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kazanın ardından Moskova’nın tavrına sert tepki göstermiş, Rusya’nın olayın nedenini gizlemeye çalıştığını söylemişti.

Aliyev, kazaya ilişkin ilk raporların “şeffaf olmadığını ve sorumluluğu üstlenmekten kaçınıldığını” belirterek kamuoyu önünde Rusya’yı eleştirmişti.