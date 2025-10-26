Putin’den Batı’ya nükleer gözdağı: 'Eşi benzeri yok'

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un aktardığına göre, 9M730 Burevestnik (NATO kod adıyla SSC-X-9 Skyfall) 21 Ekim’de yapılan denemede 14 bin kilometre yol kat etti ve 15 saat boyunca havada kaldı.

Füzenin nükleer enerjiyle çalıştığı, bu nedenle neredeyse sınırsız menzile sahip olduğu belirtildi.

Gerasimov, “Bu test diğerlerinden farklıydı. Füze ilk kez bu kadar uzun mesafeyi kat etti ve mevcut tüm savunma sistemlerini aşma kapasitesini gösterdi” dedi.

“EŞİ BENZERİ YOK”

Kamuflaj üniformasıyla ordu komutanlarıyla bir araya gelen Putin, Kremlin tarafından yayımlanan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu, dünyada benzeri olmayan bir silahtır. Hiç kimsenin sahip olmadığı bir teknolojiyi geliştirdik.”

Putin, 2018’de ilk kez duyurduğu Burevestnik projesini, ABD’nin 2001’de Anti-Balistik Füze Anlaşması’ndan tek taraflı çekilmesine ve NATO’nun genişleme politikalarına karşı bir yanıt olarak tanımladı.

Putin, Rus uzmanların yıllar önce füzenin teknik olarak mümkün olmadığını düşündüklerini belirterek, “Ancak artık kritik testler tamamlandı. Şimdi bu silahın sınıflandırılması ve konuşlandırma altyapısının hazırlanması gerekiyor” dedi.

BATI'YA MESAJ NİTELİĞİNDE

Füze testinin zamanlaması dikkat çekti. Putin’in askeri üniformalarla, Ukrayna savaşını yöneten generallerle birlikte kameraların karşısına geçmesi, Batı’ya ve özellikle ABD Başkanı Donald Trump’a bir mesaj olarak yorumlandı.

Trump yönetimi, Ukrayna’ya uzun menzilli hedefleme istihbaratı sağlamaya başlamış ve bazı füze kullanım kısıtlamalarını kaldırmıştı. Bu gelişmelerin ardından Putin, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Rusya’ya saldırı olursa yanıtımız çok ciddi, hatta ezici olur” ifadelerini kullanmıştı.

Putin ayrıca geçtiğimiz hafta, Rusya’nın stratejik nükleer kuvvetlerinin karadan, denizden ve havadan tatbikatını yönetti. Gerasimov, Yars ve Sineva kıtalararası balistik füzelerinin deneme fırlatmalarının, ayrıca Kh-102 hava seyir füzesi denemelerinin başarıyla tamamlandığını söyledi.

Putin, “Nükleer caydırıcılık kapasitemizin modernizasyon seviyesi en yüksek düzeyde. Dünyadaki diğer tüm nükleer güçlerin önündeyiz” dedi.

Gerasimov, Ukrayna’da Donetsk bölgesindeki Pokrovsk çevresinde Ukrayna birliklerinin kuşatıldığını, ayrıca Harkov, Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinde Rus ordusunun ilerleme kaydettiğini öne sürdü.