Putin’den kritik hamle! Lavrov’un sağ kolu Ankara'ya atandı

Rusya Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya sayfasından paylaşılan bir iletiye göre, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vasilyeviç Verşinin, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın 20 Şubat 2026 tarihli ve 105 sayılı Kararnamesi ile Rusya Federasyonu’nun Türkiye Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olarak atandı.

Verşinin Ortadoğu'da çözüm arayışlarında öne çıkan isimlerden. 2005-2018 yıllarında Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Dairesi Direktörlüğü yapan Verşinin, Ortadoğu Dörtlüsü (ABD, AB, BM ve Rusya) dahilinde Rusya'nın temsilciliğini de yaptı.

2013 yılıyla birlikte Suriye krizinin çözümüne yönelik diplomatik temaslarda Rusya'yı temsil eden isimler arasında yer almaya başlayan Verşinin, Astana, Cenevre ve Viyana'da Suriyeli taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerde de aktif rol üstlendi.

Verşinin, Mart 2018'den bu yana Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

ÖZGEÇMİŞİ

Rus resmi kaynaklarından edinilen bigilere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile hemen hemen aynı dönemde yetişen 72 yaşındaki deneyimli diplomatın, daha önce icra ettiği görevler şu şekilde:

1954 yılında doğdu.

1976 – SSCB Dışişleri Bakanlığı Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden (MGIMO Üniversitesi) mezun oldu.

1991 – Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nden mezun oldu. Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerine hakimdir.

1976-1991 yılları arasında bakanlığın Fas'taki (1976-1981) ve Cezayir'deki (1984-1991) merkez ve dışişleri ofislerinde çalıştı.

1993-1997 – Tunus'taki Rus Büyükelçiliğinde Bakan Müşaviri.

1999-2003 – Rusya'nın Cezayir Büyükelçisi.

2004 – Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENAD) Bölgesi Müdür Yardımcısı.

2005 – Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENAD) Bölgesi Direktörü.

2011 – Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı'nın Orta Doğu'daki çözüme ilişkin Özel Temsilcisi.

2011 – Rusya Dışişleri Bakanlığı Danışma Kurulu üyesi.

27 Mart 2018 – Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı.

Rusya Federasyonu'nun Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi rütbesine sahiptir.

Devlet ve bakanlık ödülleriyle onurlandırılmıştır.

DIŞİŞLERİNE KRİTİK ATAMA

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Mısır Büyükelçisi Georgi Borişenko’yu Rusya Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine atadı. İlgili kararname, resmi hukuki düzenlemelerin yayımlandığı internet sitesinde yayımlandı.

Borişenko, daha önce Rusya’nın Kahire Büyükelçisi olarak görev yapmış, aynı zamanda Kahire merkezli Arap Birliği nezdinde Rusya’nın daimi temsilciliğini yürütmüştü.

Kararnamede, “Georgi Yevgenyeviç Borişenko, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır” ifadelerine yer verildi.