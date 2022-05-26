Putin dünyadaki gıda krizinin nasıl aşılacağını açıkladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya genelindeki gıda krizini işaret ederek, Rusya'ya yaptırımların kaldırılması durumunda krizin aşılabileceğini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İtalya Başbakanı Mario Draghi, telefonda görüştü.
İtalya'nın son günlerde Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sonlandırılması yönünde girişimlerinin ardından gerçekleşen telefon görüşmesinde Putin, Draghi’ye Ukrayna'da sürdürdükleri askeri operasyonlar hakkında bilgi verdi.
Kremlin Basın Servisi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Vladimir Putin özellikle kurtarılan Donbass bölgesi şehirlerinde barışçıl bir yaşam kurulması için sürdürülen çalışmalardan bahsetti. Ukrayna tarafından Azak Denizi ve Karadeniz limanlarından çıkışı engellenen sivil gemilerin çıkışı ve insani koridorların günlük olarak açılması da dahil seyrüsefer güvenliği tartışıldı. Ayrıca Kiev tarafından durdurulan müzakerelerin temel değerlendirilmesi de yapıldı" denildi.
KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİ KONUSU DA ELE ALINDI
Putin ile Draghi’nin küresel gıda güvenliği konusunu da ele aldığı aktarılan açıklamada, "Küresel gıda güvenliği alanındaki durum ayrıntılı olarak ele alındı. Rusya'nın tarım ürünlerinde dünya pazarına arzıyla ilgili ortaya çıkan sorunlarda, Rusya'nın suçlanmasının asılsız olduğuna dikkat çeken Vladimir Putin, ortaya çıkan sorunların üretim ve lojistik zincirlerinin işleyişiyle ilgili aksamalar olduğuna dikkat çekti” denildi.
Açıklamada, “Koronavirüs salgını sırasında batılı ülkelerin mali politikalarının yanı sıra ABD ve AB tarafından uygulanan Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle ağırlaştığına dikkat çeken Vladimir Putin, Rusya'nın, batıdan gelen siyasi kısıtlamaların kaldırılması koşuluyla tahıl ve gübre ihracatı yoluyla krizin aşılmasında önemli bir katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi" ifadeleri kullanıldı.
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