Putin duyurdu: Kazakistan ile KGAÖ kapsamında ortak tatbikatlar için hazırlık yapılıyor

19 Ağustos 2022 Cuma, 18:05

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın Soçi kentindeki görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.

Vladimir Putin, ülkesinin, Kazakistan'ın ticari ve ekonomik ortakları arasında ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Putin, "İkili ticaret hacminin geçen yıl yüzde 34,4, bu yılın ilk beş ayında da yaklaşık yüzde 9 arttığını" belirterek, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümünün ekimde kutlanacağını dile getirdi.

Putin, bu kapsamda etkinlikler planlandığını belirterek, "Dışişleri ve Savunma bakanlıklarımız, KGAÖ kapsamında ortak tatbikatlar dahil çeşitli etkinliklerin hazırlığını yapıyor" dedi.

Kasım Cömert Tokayev ise Rusya ile ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduğunu belirterek, "İş birliğimizin geleceği hakkında karamsar tahminlerde bulunmak için herhangi bir neden yok" diye konuştu.

Tokayev, ülkesinin bu yıl Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) başkanlık ettiğine dikkat çekerek, Putin'in ekimde yapılması planlanan BDT zirvesine katılacağı umudunu paylaştı.

Tokayev, "Kazakistan ve Rusya, dünyanın en uzun kara sınırına sahip. Bu sınır tamamıyla belirlenmiş durumda" ifadelerini kullandı.