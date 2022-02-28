Putin emir vermişti: Nükleer tehlike sonrası Çin'den ilk açıklama
Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer kuvvetleri yüksek alarma geçirmesinin ardından itidal çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, silahlı kuvvetler bünyesindeki nükleer kuvvetleri yüksek alarma geçirmesinin ardından tüm tarafların sakin kalması ve daha fazla gerginlikten kaçınması gerektiğini söyledi.
Pekin'deki bir medya brifinginde konuşan Wang, Çin'in, "Tüm ülkelerin meşru güvenlik endişelerinin ciddiye alınması" görüşünü benimsediğini kaydetti.
"RUSYA LEHİNE TARAFSIZLIK" POLİTİKASI
Çin'in, Rusya-Ukrayna savaşındaki pozisyonu birçok uzman tarafından, "Rusya lehine tarafsızlık" şeklinde tarif ediliyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Çin, Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesine yardımcı olacak tüm diplomatik çabaları destekliyor ve teşvik ediyor. Çin, Rusya ile Ukrayna arasında mümkün olan en erken doğrudan diyalog ve müzakereleri memnuniyetle karşılıyor" ifadelerine yer verdi.
Çin, 26 Şubat'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınamak üzere yapılan oylamada, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber çekimser kaldı.
Rusya'ya yönelik uluslararası ekonomik yaptırımlara katılmayan Çin, hava sahasını da Rus uçaklarına kapatmadı.
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