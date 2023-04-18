Putin, Herson ve Luhansk bölgelerini ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'da yasa dışı ilhak ettiği Herson ve Luhansk bölgelerine ziyaret gerçekleştirdi.

AA
Yayınlanma: 18.04.2023 - 08:46
Putin, Herson ve Luhansk bölgelerini ziyaret etti
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Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Herson şehrine giderek “Dinyeper” adlı muharebe grubunun merkezini ziyaret etti.

Burada Herson ve Zaporijya bölgelerindeki durumla ilgili bilgi alan Putin, Luhansk bölgesine de giderek burada da “Vostok” adlı muharebe grubunun merkezini ziyaret etti ve bölgedeki durumla ilgili askeri yetkililerle görüştü.

Açıklamada, ziyaretlerin ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Putin, Herson ve Luhansk bölgelerini ilk defa ziyaret ederken, 18 Mart’ta Donetsk bölgesine bağlı Mariupol kentine gitmişti.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de Kremlin Sarayı'nda düzenlen törende imzaladığı belgelerle yasa dışı olarak ilhak edilmişti.


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