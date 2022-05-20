Putin, hükümete Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü üyelik stratejisini gözden geçirme talimatı verdi
Putin, hükümete Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü üyelik stratejisini gözden geçirme talimatı verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete, Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğine yönelik stratejisinin analiz edilmesine yönelik talimat verdi.
Putin’in Kremlin’in internet sitesinde yayımlanan talimatına göre, Rus hükümeti, DTÖ üyesi ülkelerin Rusya ile ticaret kısıtlamalarıyla ilgili attığı adımları detaylı bir şekilde değerlendirecek. Hükümete, Rusya’nın söz konusu adımlara yönelik atacağı karşı adımlara yönelik tekliflerini iletmesi ve Rusya’nın DTÖ üyeliğine yönelik stratejisinin analiz edilmesi talimatı da verildi.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın başkan yardımcısı Pyotr Tolstoy, DTÖ üyeliği gibi Rusya'ya zarar veren anlaşmaların gözden geçirileceğini söylemişti.
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