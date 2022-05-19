Rusya, uluslararası kuruluşlardan ayrılmayı planlıyor

19 Mayıs 2022 Perşembe, 11:03

Rusya, kendini Batı'dan soyutlamaya devam ediyor. Rus medyasının aktardığına göre Rusya, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü'nden çıkmayı planlıyor.

Rus Dışişleri Bakanlığı, parlamentoya bir liste gönderdi. Listede ülkeye zarar veren anlaşmalar ve uluslararası kuruluşlar yer alıyor. Bakanlık, bu anlaşmaların askıya alınması ve kuruluşlardan çıkılması talimatını veriyor.



Listede Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü de yer alıyor. Rusya, bu kuruluşlardan çıkmayı planlıyor. Bu adım, Rusya'nın kendisini Batı'dan soyutlamaya devam ettiğine yönelik yorumlanıyor.