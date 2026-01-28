Putin ile Şara, Moskova'da bir araya geldi

Putin, görüşme sırasında taraflar arasındaki ekonomik etkileşimin 'uzun süredir bulunduğu durgunluktan çıkarıldığını' belirterek, yüzde 4’ün üzerinde bir büyüme kaydedildiğini söyledi. “Bu oran arzu ettiğimiz kadar iddialı olmayabilir ancak hareket açıkça görülüyor ve bu olumlu eğilimin mutlaka korunması gerekiyor” dedi.

Kremlin’e göre, ilişkilerin gelişmesinde Şara’nın çabaları da etkili oldu. Putin, Suriye’nin toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi sürecinin ivme kazandığını vurgulayarak, Suriye’de çok sayıda alanın yeniden inşaya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Rus lider, özellikle inşaat sektörü ve yeniden inşa sürecinde Rusya'nın da bir rol oynamaya istekli olduğunun altını çizdi.

ENTEGRASYON

Putin ayrıca, Fırat’ın doğusunun (Deyr ez-Zor’un doğusu) Suriye’ye entegrasyonunu kritik bir adım olarak nitelendirdi. Şara ise Moskova’nın istikrarın sağlanmasına yönelik katkıları için Putin’e teşekkür ederek, Rusya’nın bu süreçte çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

Görüşmede inşaat başta olmak üzere sanayi, spor, sağlık ve diğer sektörlerde de kurumlar arası yeni çalışmaların hazırlandığı açıklandı. Müzakerelerde, Suriye’de bulunan Rus askeri unsurlarının statüsüne ilişkin başlıkların da gündeme gelmesi bekleniyor.

ARKA PLAN

Şara, Putin ile en son 15 Ekim 2025’te görüşmüştü. Bu, Suriye’deki yönetim değişikliğinin ardından taraflar arasında en üst düzeydeki ilk yüz yüze temas olmuştu.

Kasım 2024 sonunda Suriye muhalefetine bağlı silahlı gruplar, hükümet güçlerine karşı geniş çaplı bir harekât başlatmış; 8 Aralık’ta Şam’a girmişti. Bunun ardından Beşar Esad görevden ayrılarak ülkeyi terk etti. Cihatçı HTŞ örgütünün lideri Ahmed Şara, 29 Ocak 2025’te Suriye’nin geçiş dönemi 'cumhurbaşkanı' ilan edildi.

Ekim 2025’teki görüşmelerde Putin ve Şara; siyasi, ticari-ekonomik ve insani alanlarda ilişkilerin mevcut durumu ve perspektiflerini, ayrıca Orta Doğu’daki gelişmeleri ele almıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, o görüşmelerde Suriye’deki Rus askeri üslerinin de gündemde yer aldığını açıklamıştı.

Görüşmelerin ardından Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, enerji ve ulaştırma, turizm, sağlık ve kültürel-insani alanlarda somut projelerin konuşulduğunu; insani yardım sevkiyatlarının da ele alındığını belirtmişti. Novak’a göre Şam, buğday, gıda ve ilaç tedarikine ilgi gösteriyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şibani, Ekim ayında Moskova ile eski anlaşmaların gözden geçirilmesini görüştüklerini, yeni anlaşmaların ise henüz imzalanmadığını söylemiş; Rus askeri üslerinin de iki ülke arasındaki müzakerelerin konusu olduğunu vurgulamıştı. Aralık sonunda Şibani’nin Moskova’da Putin ile bir araya geldiği açıklanmış, bu görüşmede üslerin geleceğinin ele alınıp alınmadığına Kremlin yorum yapmamıştı.