Putin imzaladı: Ukraynalıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştı

12 Temmuz 2022 Salı, 09:17

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti sakinlerinin yanı sıra tüm Ukrayna vatandaşlarının Rusya vatandaşlığı almasını kolaylaştıran kararnameyi imzaladı.

Kremlin tarafından yayınlanan kararnamede, "Ukrayna, Luhansk ve Donetsk vatandaşlarının veya bu topraklarda kalıcı olarak ikamet eden kişilere basitleştirilmiş Rusya Federasyonu vatandaşlığı" ifadeleri yer aldı.

Daha önce Rusya, Donetsk ve Luhansk’ın yanı sıra Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna kentlerinde vatandaşlık dağıtımına başlamıştı.