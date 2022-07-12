Putin imzaladı: Ukraynalıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm Ukrayna vatandaşlarının Rusya vatandaşlığı almasını kolaylaştıran kararnameyi imzaladı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti sakinlerinin yanı sıra tüm Ukrayna vatandaşlarının Rusya vatandaşlığı almasını kolaylaştıran kararnameyi imzaladı.
Kremlin tarafından yayınlanan kararnamede, "Ukrayna, Luhansk ve Donetsk vatandaşlarının veya bu topraklarda kalıcı olarak ikamet eden kişilere basitleştirilmiş Rusya Federasyonu vatandaşlığı" ifadeleri yer aldı.
Daha önce Rusya, Donetsk ve Luhansk’ın yanı sıra Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna kentlerinde vatandaşlık dağıtımına başlamıştı.
Video Haberler
- 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları yeniden karşılaştı
- Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
- Kırşehir’de bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti
- Müslüman ve Hristiyan din adamları birlikte dua etti
- Tunceli'de tur minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- 'İki ismi yakından tanıyan kişilerle konuştum'
- Tekme tokat birbirine girdiler
- '25 yıl yönetenin suçu yok mu?'
- Kar maskeli saldırgan, restoranı kurşunladı!
- Eminönü'nde 'vapur sırası' yoğunluğu
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Varank'a tepki
- AİHM'den Osman Kavala kararı
- Bakan Soylu: '25 can kaybımız var'
- Çok sayıda isim için harekete geçildi
- Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Konya Valisi'nden tepki çeken 'yemek'
- Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
- Uras'tan 'çekilme' kararı
- FETÖ lideri Gülen hastaneye kaldırıldı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Tanju Özcan' kararı