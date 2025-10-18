Putin’in Avrupa rotası kapalı: Macaristan’a ulaşmak için Türkiye hattı gündemde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Macaristan’a yapacağı ziyaret öncesinde uçuş rotası diplomatik bir bilmeceye dönüştü.

Avrupa Birliği’nin uyguladığı hava sahası yaptırımları nedeniyle, Rusya Devlet Başkanlığı’na ait Ilyushin Il-96 tipi uçak Avrupa’nın büyük bölümünde uçamıyor.

Bu da Putin’in, Donald Trump ile yapacağı Budapeşte zirvesine ulaşabilmesi için alışılmışın dışında bir güzergâh belirlemesini zorunlu kılıyor.

AB HAVA SAHASI YASAKLI, ROTA YENİDEN ÇİZİLİYOR

Rus hükümetine ait uçakların AB hava sahasında uçması şubat 2022’deki yaptırımlarla yasaklanmıştı.

Bu nedenle Putin’in doğrudan Rusya’dan Macaristan’a uçması neredeyse imkânsız.

Uçuşun Ukrayna üzerinden geçmesi yalnızca bin 500 kilometrelik kısa bir rota anlamına gelse de, bölgedeki savaş riski nedeniyle bu güzergâhın kullanılması beklenmiyor.

EN OLASI ROTA: TÜRKİYE ÜZERİNDEN SIRBİSTAN'A

Uçuş takip platformu Air Live, Rus liderin muhtemel güzergâhını analiz etti.

Buna göre Putin’in uçağı, Türkiye hava sahasından geçerek Karadeniz üzerinden Karadağ ve Sırbistan’a, oradan da Macaristan’a ulaşabilir.

Yaklaşık 5 bin kilometre uzunluğundaki bu rota, 3 saatlik bir uçuş süresi öngörüyor.

Ancak böyle bir plan, Türk ve Sırp hava kontrol otoriteleriyle yakın koordinasyon gerektiriyor.

Güvenlik uzmanları, Karadeniz üzerinden yapılacak uçuşların operasyonel riskler taşıdığı uyarısında bulunuyor.

Bölgedeki yoğun askeri hareketlilik nedeniyle, Rus liderin uçağının rotası anlık olarak değiştirilebilir veya acil durum senaryoları devreye girebilir.

Diplomatik kaynaklara göre, “Putin’in AB yaptırımlarını ihlal etmeden Budapeşte’ye ulaşması teknik olarak mümkün ama politik olarak zor.”

DAHA ÖNCE DE UZUN ROTALAR KULLANILMIŞTI

Putin ve Kremlin yetkilileri, 2022’den bu yana benzer durumlarla karşılaşıyor.

Batı hava sahasının kapatılmasının ardından, Rus diplomatlar genellikle Orta Asya, Orta Doğu veya Balkanlar üzerinden uzun rotalar izliyor.

Haziran 2023’te Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Afrika’daki BRICS zirvesine katılmak için İran ve Kuzey Afrika üzerinden dolaşmak zorunda kalmıştı.

Kremlin, Putin’in Macaristan seyahatine ilişkin resmî bir uçuş planı paylaşmadı. Ancak diplomatik kaynaklar, Türkiye–Sırbistan hattının en olası güzergâh olduğunu belirtiyor.

Bu rota, hem yaptırımları ihlal etmeden uçuşa izin veren hem de Rusya’nın dostane ilişkiler yürüttüğü ülkeler üzerinden geçilmesini sağlayan bir seçenek olarak görülüyor.