Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık
Rusya lideri Putin, Rus tıp dünyasındaki gelişmelere dair yaptığı konuşmada, "Kanser aşısı üretmeye yaklaştık" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da "Gelecek Teknolojileri Forumu"nda konuştu.
Rus tıp dünyasındaki gelişmeleri aktaran Putin, Rus bilim insanlarının kanser aşısı geliştirme çabasında sona yaklaştığını belirterek, "Kanser aşısı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar" dedi.
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Rusya’daki kanser vakalarının kontrol altına alınması için de çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Putin, 500’den fazla kanser kliniğin bu konuda aktif olarak çalıştığını ekledi.
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