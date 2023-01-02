Putin karşıtı ünlü Rus sanatçı Dmitry Krymov'un bulunduğu ev yandı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 15:48

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirmekle tanınan ünlü Rus sanatçı Dmitry Krymov'un New York'taki evi, yılbaşı gecesinde esrarengiz bir şekilde yandı.

Yangın sonrası vücudunun yarısının yandığı ve hala tedavisi sürdüğü belirtilen Krymov'un, eşiyle birlikte hastanede olduğu öğrenildi.

Krymov ve eşinin, yangında komple yanan evden kaçışı bir "mucize" olarak nitelendirildi.

Yetkililer, yangının kesin nedeninin henüz tespit edilemediğini belirterek, "ya ısıtma cihazındaki bir tür arıza ya da kısa devre nedeniyle" yangının çıktığını söyledi.

Dmitry Krymov, Rus güçlerinin Ukrayna'daki eylemlerini protesto etmek için savaşın başında Rusya'dan ABD'ye kaçtı.

68 yaşındaki Krymov, bu nedenle Moskova yönetiminin "devlet sansürü"ne maruz kalarak, Moskova'daki tiyatrolarda tüm oyunları iptal edilmişti.