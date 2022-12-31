Rusya Devlet Başkanı Putin'den meydan okuma: Ya teslim olacağız ya da savaşacağız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın, Rusya'yı "yok etme hedeflerine ulaşamadığını" söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Vladimir Putin, Rusya'nın egemenliğinin ve güvenliğinin "Rusların gücüne ve iradesine bağlı" olduğunu söyledi.
Putin, "Ahlaki, tarihi haklılık bizim tarafımızda" dedi.
Rusya'nın bir "çizgi"ye çekildiğini belirten Putin, "Ya teslim olacağız ya da savaşacağız. Tek yapmamız gereken savaşmak. Sakin bir şekilde sadece ileriye odaklanalım" ifadelerini kullandı.
"BATI, HEDEFLERİNE ULAŞAMADI"
Putin, Rusya'ya, "yaptırım savaşı ilan edildiğini, ancak Batı'nın ülkeyi yok etme hedeflerine ulaşamadığını" söyledi.
Putin, "Kırım olaylarının ardından 2014 yılından bu yana Rusya yaptırımlar altında yaşıyor. Ancak bu yıl bize karşı gerçek bir yaptırım savaşı ilan edildi. Bunu başlatanlar sanayimizin, maliyemizin, ulaşımımızın tamamen yok olmasını bekliyorlardı. Bu olmadı, çünkü hep birlikte güvenilir bir güvenlik marjı oluşturduk" diye konuştu.
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