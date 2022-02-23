Putin kızdı, istihbarat şefi titredi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kurmayları ile yaptığı toplantıda Rusya Dış İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin'in cevabından memnun kalmayınca, İstihbarat Şefi Naryshkin titreyerek kekelemeye başladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kurmayları ile yaptığı toplantıda Rusya Dış İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin'in cevabından memnun kalmayınca, İstihbarat Şefi Naryshkin titreyerek kekelemeye başladı.
NTV'nin haberine göre, Rusya Dış İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, “Donetsk ve Luhansk’ın Rusya’ya dahil edilmesini desteklerim” dedi. Naryshkin'in sözlerinden tam olarak memnun olmayan Putin, Dış İstihbarat Şefi'nin sözünü keserek "Müzakere sürecini başlatmamızı mı öneriyorsunuz? Yoksa cumhuriyetlerin egemenliğini tanımak mı?" diye çıkıştı.
Putin'in çıkışı sonrası gerilen Naryshkin kekelemeye başladı, "Ben... Destekleyeceğim..." dedi. Putin bu yanıttan memnun kalmayınca, güvenlik şefinin üstüne gitmeye başladı. Putin "Doğrudan konuş, destekleyeceksin ya da destekleyeceksin - doğrudan Sergey Yevgenyevich" ifadelerini kullanırken, Naryshkin Putin'e "Teklifi destekliyorum. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin Rusya Federasyonu'na katılma önerisini destekliyorum" diye yanıt verdi. Bu sırada Sergei Naryshkin, endişeli halde Putin’i izlemeye başladı. Putin, “bağımsızlığının tanınması” cümlesini Sergei Naryshkin’e söyletmek için yeniden konuştu.
Putin, Naryshkin'e "Bundan bahsetmiyoruz, bu tartışılmıyor. Bağımsızlıklarını tanıyıp tanımamaktan bahsediyoruz" dedi ve açıklama istedi. . Kekelemeye devam eden Naryshkin’den "Onların bağımsızlıklarını tanıma teklifini destekliyorum" cümlesi duyuldu. Bu açıklama sonrası Putin Dış İstihbarat Şefi'ne teşekkür ederek kürsüden indirdi.
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