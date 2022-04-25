Putin, Macron'u tebrik etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'u tebrik etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’u tebrik eden bir mesaj yayınladı.
Macron, dün sonuçlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 58,6 oy oranıyla rakibi aşırı sağcı aday Marine Le Pen'i yendi. Putin, bu vesileyle Macron’ u tebrik etti. Kremlin, Putin'in Macron'a "Size devlet faaliyetlerinizde başarılar, ayrıca sağlık ve esenlik diliyorum" dediğini açıkladı.
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