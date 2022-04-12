Putin: Operasyon sürecek
Rusya Devlet Başkanı Putin "Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek" dedi. Putin, "Ukrayna'da askeri operasyon ile Rusya'yı koruyoruz, başka seçeneğimiz yoktu" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek" diye konuştu.
Putin, Rusya'nın kendisini korumak adına bir 'askeri operasyon' başlatmaktan başka seçeneğinin kalmadığını ve 'Ukrayna'daki Rusya karşıtı güçlerle bir çatışmanın kaçınılmaz olduğunu' söyledi.
Askeri operasyonların başarıya ulaşana dek devam edeceğini bildiren Putin, "Operasyonda hedeflerimize ulaşacağımız konusunda şüphe yok" diye konuştu.
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