Putin: Operasyon sürecek

12 Nisan 2022 Salı, 11:55

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek" diye konuştu.

Putin, Rusya'nın kendisini korumak adına bir 'askeri operasyon' başlatmaktan başka seçeneğinin kalmadığını ve 'Ukrayna'daki Rusya karşıtı güçlerle bir çatışmanın kaçınılmaz olduğunu' söyledi.

Askeri operasyonların başarıya ulaşana dek devam edeceğini bildiren Putin, "Operasyonda hedeflerimize ulaşacağımız konusunda şüphe yok" diye konuştu.



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