Putin: Operasyon sürecek

Rusya Devlet Başkanı Putin "Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek" dedi. Putin, "Ukrayna'da askeri operasyon ile Rusya'yı koruyoruz, başka seçeneğimiz yoktu" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 11:55
Putin: Operasyon sürecek
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek" diye konuştu.

Putin, Rusya'nın kendisini korumak adına bir 'askeri operasyon' başlatmaktan başka seçeneğinin kalmadığını ve 'Ukrayna'daki Rusya karşıtı güçlerle bir çatışmanın kaçınılmaz olduğunu' söyledi.

Askeri operasyonların başarıya ulaşana dek devam edeceğini bildiren Putin, "Operasyonda hedeflerimize ulaşacağımız konusunda şüphe yok" diye konuştu.

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