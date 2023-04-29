Putin, Rus petrolünün satışında 'dost ülkelere' tavan fiyat uygulamasını kaldırdı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolünün "dost ülkelere" satışında tavan fiyat uygulamasının kaldırılmasına dair bir kararname imzaladı.
Ukrayna'ya başlattığı saldırılar nedeniyle Batılı ülkelerin yaptırımlarına maruz kalan Rusya'dan yeni bir adım geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolünün "dost ülkelere" satışında tavan fiyat uygulamasının kaldırılmasına dair bir kararname imzaladı.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri geçtiğimiz aralık ayında Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması getirerek Rus petrolünün varilini 60 dolar olarak belirlemişti.
Rusya Devlet Başkanı Putin ise 27 Aralık 2022'de bir kararname imzalayarak AB'nin Rusya'ya uyguladığı tavan fiyat kısıtlamasına katılan ülkelere Rus petrolünün satışını yasaklamıştı.
Putin, kararnamede değişikliğe giderek, "dost ülkeleri" bu kategoriden çıkardı. Yeni değişiklikle, dost ülkelere AB'nin uyguladığı tavan fiyat uygulaması çerçevesinde Rus petrolü tedarik edilebilecek.
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