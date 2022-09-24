Putin, Rusya'da seferberlikten kaçmanın cezasını artıran kararnameyi imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seferberlik görevinden kaçanlara yönelik hapis cezasının artırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya'daki askeri ceza kanununda bazı değişiklikler yapıldı.
Buna göre, düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek. Kararnameyle, seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.
Putin tarafından imzalanan bir başka kararnameyle de Rus ordusunda 1 yıldan fazla sözleşmeli görev yapan yabancı ülke vatandaşlarının Rus vatandaşlığı alma süreçleri kolaylaştırıldı.
Söz konusu yasa tasarıları, geçen hafta Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve ardından Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştı.
Video Haberler
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
- Bu kez eşyaları değil evi taşıdılar
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'O isim aday olursa erken seçim...'
- 'Millet'ten 'Cumhur'a kötü haber
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Putin'le ilgili bomba iddia!
- 'Toryum gerçeğinden haberimiz var mı?'
- Afiş skandalında yeni gelişme...
- Kılıçdaroğlu'nu eleştireyim derken...
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
- CHP'de kulisler hareketlendi