Putin, ‘savaşı kazanmak için nükleer silahlara ihtiyacımız yok’ dedi

Yayınlanma: 08.06.2024 - 16:57

Güncelleme: 08.06.2024 - 16:57

Putin, Şubat 2022'de Ukrayna'ya asker gönderme emri verdiğinden beri birçok kez Rusya'nın kendisini savunmak için gerekirse nükleer silahları kullanabileceğini söyledi.

Cuma günü, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun genel oturumunda moderatör Sergey Karaganov'un, Rusya'nın Ukrayna’da nükleer silah kullanıp kullanmayacağı sorusuna Putin, bu tür silahları kullanmak için gerekli bir koşul görmediğini söyledi.

”BÖYLE BİR İHTİYAÇ DA YOK”

Putin, konuşması sırasında "(Nükleer silahların) İstisnai bir durumda, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit durumunda kullanılması mümkündür. Böyle bir durumun ortaya çıktığını düşünmüyorum. Böyle bir ihtiyaç da yok" ifadelerini kullandı.

Moskova, 2014 yılında Ukrayna'dan ele geçirdiği Kırım'ı ve Ukrayna'ya ait diğer dört bölgeyi kendi topraklarının ayrılmaz parçaları olarak görüyor ve Kiev'in bu bölgeleri geri almaya hazır görünmesi halinde nükleer saldırı olasılığını gündeme getiriyor.

Son dönemde Ukrayna, Kırım da dahil olmak üzere Rus hedeflerine yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarını arttırdı ve tüm Rus güçlerini topraklarından sürmeye yemin etti.

NÜKLEER SİLAH DENEMESİ YAPILABİLİR

Konuşmasının devamında Putin, Rusya'nın nükleer doktrininde, bu tür silahların hangi koşullar altında kullanılabileceğini belirleyen değişikliklerin yapılabileceğini ve gerekirse Rusya'nın bir nükleer silah denemesi de yapabileceğini ancak şu anda buna gerek görülmediğini belirtti.

Rusya'da önde gelen bir ekonomik forumda, nükleer saldırılar hakkında kamuoyuna açık yapılan bu açıklamalar, savaş şimdiye kadarki en tehlikeli aşamasına doğru tırmanırken gerçekleşti ve Kremlin'in nükleer korkuları azaltma çabası olarak yorumlandı.