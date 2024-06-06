Putin'den Türkiye'ye dikkat çeken mesajlar: 'Ticaret kısıtlaması' uyarısında bulundu!

Yayınlanma: 06.06.2024 - 13:08

Güncelleme: 06.06.2024 - 13:08

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentindeki Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) basın toplantısı düzenledi.

Yabancı gazetecilerin katıldığı toplantıda Ukrayna’daki savaştan Batılı ülkelerle yaşadıkları gerilime kadar birçok konuya değinen Putin, Türkiye'ye yönelik dikkat çeken mesajlar gönderdi.

Putin, "Türkiye'nin, Batılı finans kuruluşlarından kredi ve hibe alması" nedeniyle "Rusya ile Türkiye arasındaki ticaretin kısıtlanması tehlikesine" karşı uyardı.

Bunun, "Türk ekonomisi için kazançtan çok kayıp olacağını" savunan Putin, "Bana öyle geliyor ki, Türkiye'de hükümetin ekonomik bloğu son zamanlarda Batılı finans kuruluşlarından kredi, yatırım ve hibe almaya ağırlık veriyor. Bu muhtemelen kötü bir şey değil. Ancak, bu Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanmasıyla bağlantılı olursa, Türk ekonomisi için kazançtan çok kayıp olacaktır. Bence böyle bir tehdit var" dedi.

Bunun özel olarak değerlendirilmesi gereken bir konu olduğunu kaydeden Putin, şunları söyledi:

"Biz sadece rakamlara bakıyoruz. Ve şu ana kadarki makroekonomik göstergeler Türk hükümetinin özel ilgisini gerektiriyor. Ancak, ayrıntılara girmek istemiyorum. Onları iyi tanıyorum, orada neler olduğunu anlıyorum."

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ

Akkuyu Nükleer Santrali konusunda her şeyin plana göre ilerlediğini kaydeden Putin, “Her şey programa uygun, hiçbir gecikme yok. Çok sayıda insan çalışıyor, büyük hacimli inşaat işleri için inşaatçılar çoğunlukla Türkiye'den katılıyor” diye konuştu.

GAZ DAĞITIM MERKEZİ

Türkiye'de gaz dağıtım merkezi kurulması konusunda konuşan Putin, “Evet, bunu düşünüyoruz. Gazprom, Türk ortaklarıyla temas halinde. Ancak, açıklığa kavuşturmak gerekirse, sürekli açıklamaya çalışıyorum, bu bir gaz depolama tesisi değil, bir platform. İlk aşamada elektronik bir platform” ifadelerini kullandı.

“UKRAYNA, KARADENİZ'DEKİ ENERJİ HATLARINA SALDIRIYOR”

Putin, Kuzey Akım boru hatlarına yapılan saldırılarını hatırlatarak, “Batı’nın Kiev’e sağladığı insansız botlar, Rusya’dan Türkiye’ye uzanan gaz boru hatlarına tehdit oluşturuyor” dedi.

Putin, şöyle devam etti:

“Karadeniz'in dibindeki enerji boru hatlarını korumak zorundayız, çünkü Ukrayna ordusu bunları vurmak ve yok etmek için girişimlerde bulunuyor, en azından bunları koruyan gemiler sürekli saldırı altında. Karadeniz yatağı boyunca Türkiye'ye uzanan ve Türkiye'ye gaz tedarik eden Mavi Akım'ı ve gazın Avrupa'ya gittiği Türk Akımı'nı da koruyoruz.”

Putin, “7-10 gün önce Ukrayna'ya ait insansız hava araçları Karadeniz kıyısında bulunan ve Türkiye'ye gaz tedarik edilen bir gaz pompalama istasyonuna saldırı girişiminde bulundu. Bu bir şaka değil, herhangi bir abartı da değil” diye ekledi.