Putin isim vermeden tehdit etti: 'Ukrayna'ya silah sağlayan ülkelerin...'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'daki Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'ya silah tedarik eden ülkelere ciddi bir uyarıda bulundu. Putin, "Rusya, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin stratejik hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silahlar göndermeye hakkı vardır" ifadelerini kullandı.
Putin, basın toplantısında Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Rusya'nın askeri hamlelerini genişletebileceğini belirtti. Bu açıklamalar, Ukrayna'ya silah gönderen ülkeler için ciddi bir tehdit olarak yorumlandı.
"FİLİSTİN KONUSUNDAKİ TUTUMUMUZ DEĞİŞMEDİ"
Rusya'nın Filistin konusundaki tutumunu da dile getiren Putin, "Rusya'nın tutumu değişmemiştir ve zamanın şartlarına bağlı değildir. Sovyet döneminden beri Filistin devletini tanıyoruz ve bu konuda tutumumuz sabittir" dedi.
Putin, bölgede yaşanan çatışmalardan ABD'nin sorumlu olduğunu vurgulayarak, "İsrail ve Filistin'deki durum, bu bölgedeki siyaseti tekeline alan ABD'nin politikalarından kaynaklanmaktadır" şeklinde konuştu.
"GAZZE'DEKİ DURUM SAVAŞTAN FARKSIZ"
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Putin, "Şu anda Gazze’de ve Refah'ta yaşananlar savaştan farksız. Bu, sivil nüfusun sistematik bir şekilde yok edilmesidir" dedi.
Bölgede barışın sağlanması için tek yolun Filistin devletinin kurulması olduğunu yineleyen Putin, "Filistin devleti kurulmadan bölgede barış sağlanamaz" ifadelerini kullandı.
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