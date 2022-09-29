Putin talimat verdi: Kısmi seferberlikte yeni gelişme
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kısmi seferberlik sürecinde hataların yapıldığını ve bunların düzeltilmesi gerektiğini söyledi.
Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile ülkede ilan edilen kısmi seferberlik sürecini istişare etti. Kısmi seferberlik kapsamında sadece askerlik tecrübesi olanların hizmete çağrılması gerektiğini belirten Putin, "Askerlik için çağrılanların birliklere gönderilmeden önce mutlaka ilave askeri eğitim almaları gerekiyor” dedi.
Yurttaşların, tedarik edilen malzemeler, yaşam şartları ve diğer bazı konularda çeşitli sorular sorduklarını anlatan Putin, "Tüm hataları düzeltmeli ve gelecekte bunlara izin vermemeliyiz" diye konuştu.
Putin, çok çocuklu, kronik hastalığa sahip veya yaşlı kişilerle ilgili durumların dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bir hata yapılırsa, bu düzeltilmeli ve uygun bir gerekçe olmadan askere alınanlar evlerine geri gönderilmelidir" ifadelerini kullandı.
Doktorların, normal asker gibi görev yapmalarına tepki gösteren Putin, şunları kaydetti:
"Bazı doktorların veya diğer mesleklerden profesyonellerin, gerçekten ihtiyaç duyulan alanlar yerine, motorize piyade eri olarak askere alındıkları durumlar var. Neden? Askerlik şubelerine kendi imkanlarıyla gelen ve sayıları çok fazla olan gönüllüler de geri çevriliyor ve tecrübeleri olmadığı için geri çevriliyorlar. Bütün bunlar, hızlı ve ayrıntılı bir şekilde ele alınmalıdır."
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