Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi mesajı
Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşeceğini duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, günlük basın brifinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesinin hazırlandığını söyledi.
Peskov, “Evet, böyle bir telefon görüşmesi hazırlanıyor, gerçekleştiğinde haber vereceğiz” dedi.
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı bir canlı yayın programında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planladığını dile getirdi.
Erdoğan, Ukrayna'nın doğusunda düzenlenen referandumlara değinerek "Zelenski, 4 tane bölge ile ilgili desteklerimizi istiyor. Yani bu konuda Putin'le görüşerek Putin'i ikna etmemizi istiyor. Şimdi yarın bakalım arkadaşlar bağlantıları kuracaklar, inşallah Sayın Putin ile yarın bu konuları şöyle etraflıca bir ele almayı düşünüyorum" dedi.
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