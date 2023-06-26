Putin: Silahlı isyanın organizatörleri, adalet önünde hesap verecek

Yayınlanma: 26.06.2023 - 22:47

Güncelleme: 26.06.2023 - 22:47

Wagner lideri Yevgeny Prigojin'in, Rusya'da başlattığı "silahlı isyan" girişimini sona erdirmesinin ardından ikinci kez ulusa seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Putin, silahlı isyanın düzenleyenlerin "adalet önünde hesap vereceğini" söyledi.

Putin, "Bu, ülkeyi zayıflatan yasadışı bir eylemdi. Devasa bir tehditti. Yurtdışından tehdit edildik. Bu, tam da Kiev’deki Neo-Nazilerin istediği şeydi. Onlar, Rus askerlerinin birbirini öldürmesini, sivillerle askerlerin birbirlerini öldürmesini istiyordu. Tehlike karşısında her türlü önlem anında alındı. Silahlı kalkışmayı her türlü durdururduk" dedi.

"WAGNER'İN BÜYÜK KISMI VATANSEVERDİR"

"Her türlü şantaj ve iç karışıklık çıkarma girişiminin, başarısızlığa mahkum" olacağını kaydeden Putin, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu isyanı organize edenler, vatandaşlarına ve isyanın içine çektikleri kişilere ihanet ettiler. İsyancıların önüne çıkanları, en başta pilotlarımızı saygıyla anıyorum. Wagner’in büyük bir kısmı da Rus vatanseverdir, kullanıldılar."

"DONBAS'TA CESARET GÖSTERDİLER"

Wagner'in, Donbas'taki faaliyetlerine dikkat çeken Putin, "Donbass’ta cesaret gösterdiler ve geri dönerek daha fazla kan dökülmesini engellediler. Aksi takdirde Rusya’nın tamamı için trajik ve yıkıcı sonuçları olurdu. Düşmanlarımız, kanlı bir iç savaşta boğulmamızı istedi" ifadelerini kullandı.

Putin, "Doğru olan geri çekilme kararını veren Wagner komutanlarına ve askerlerine teşekkür ediyorum. Wagner savaşçılarını, Savunma Bakanlığı ile temasa geçmeye çağırıyorum, karar vermelisiniz. Wagner savaşçılarına verdiğimiz sözleri tutacağız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun silahlı isyanı bastırmada arabulucu olmasının ardından Prigojin ile birlikte savaşçılarının da Belarus'a gideceği belirtildi.

Wagner'e bağlı askerlerin de Rusya Savunma Bakanlığı ile özel bir sözleşme imzalayacağı bildirilmişti.

FSB müfettişleri, 23 Haziran'da Prigojin hakkında "silahlı isyan organize etmekten" dolayı Rusya Ceza Kanunu'nun 279. Maddesi uyarınca bir ceza davası açtı.

Bugün TASS'a konuşan Rusya Başsavcılığı'ndan bir kaynak, Prigojin hakkında "silahlı isyan" organize etmekle suçlanan davasının kapatılmadığını, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.