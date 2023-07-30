Putin tarih açıkladı: Erdoğan'la görüşme konusunda anlaştık

Yayınlanma: 30.07.2023 - 11:52

Güncelleme: 30.07.2023 - 11:52

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme planına ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya lideri Putin, Türkiye'deki seçimler öncesinde yüz yüze görüşmek için anlaştıklarını ancak görüşmenin Türkiye’de mi yoksa Rusya’da mı yapılacağı konusunda henüz anlaşmadıklarını söyledi.

Sputnik'te yeErdoğan’ın seçimlerden kendisini davet ettiğini söyleyen Putin, "spekülasyona sebep olmaması için görüşmenin gerçekleşmediğini" belirtti.

Erdoğan’ın seçimlerden kendisini davet ettiğini söyleyen Rusya lideri, 'spekülasyona sebep olmaması için görüşmenin gerçekleşmediğini' belirtti.

Putin, seçim öncesi yapılacak bir ziyaretin bir tür iç politika sürecini etkileme girişimi olarak görülebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan ile telefonla da görüşmeyi planladıklarını anlatan Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Telefonla görüşmek istedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme teklif etti ama bana pek uygun olmayan bir zaman önerdi. Bugün ben önerdim, ona uygun değildi. Yarın önerdim, yine uygun değil. Çarşamba günü konuşmak için anlaştık. Konuşup karar vereceğiz”