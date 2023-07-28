Putin'den Ukrayna'ya suçlama: Müzakere etmeyi reddediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizinin çözümü için müzakerelerin yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Çatışma, ABD ve NATO'nun, Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditler yaratmasına dayanıyor ve Rusya dahil herkes için eşit güvenlik konularında müzakereyi reddediyorlar. Ukrayna veya daha doğrusu mevcut Ukrayna rejimi de müzakere yapmayı reddediyor" dedi.

AA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 15:07
Putin'den Ukrayna'ya suçlama: Müzakere etmeyi reddediyor
Abone Ol google-news

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'ta düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında Afrika ülkeleri liderlerinin bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerin önemine işaret eden Putin, "Tüm sorunlar müzakereler yoluyla çözülmelidir ancak sorun şu ki bizimle müzakere etmeyi reddediyorlar" ifadesini kullandı.

Putin, Ukrayna savaşının Rusya'nın güvenliğine yönelik oluşan tehditler nedeniyle yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"Çatışma, ABD ve NATO'nun, Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditler yaratmasına dayanıyor ve Rusya dahil herkes için eşit güvenlik konularında müzakereyi reddediyorlar. Ukrayna veya daha doğrusu mevcut Ukrayna rejimi de müzakere yapmayı reddediyor. Bunu resmen duyurdular. Ukrayna başkanı buna ilişkin müzakereleri yasaklayan kararname imzaladı."


Ukrayna Rusya NATO

İlgili Haberler

Rusya'dan Ukrayna'ya suçlama: Savaş gemisine saldırı girişimi engellendi

Rusya'dan Ukrayna'ya suçlama: Savaş gemisine saldırı girişimi engellendi
ABD Başkanı Joe Biden: Rusya, Ukrayna'da vahşet işledi

ABD Başkanı Joe Biden: Rusya, Ukrayna'da vahşet işledi
Rakibinin elini sıkmadı... Ukraynalı sporcu Olga Kharlan'a şok ceza!

Rakibinin elini sıkmadı... Ukraynalı sporcu Olga Kharlan'a şok ceza!

En Çok Okunan Haberler