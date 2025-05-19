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Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu

Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu

19.05.2025 15:03:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Moskova saatiyle bugün saat 17.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirileceğini açıkladı.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saat 17.00'de Trump ile bir telefon görüşmesi yapılacak" dedi.

Peskov, telefon görüşmesinin, İstanbul'da gerçekleştirilen son Rusya-Ukrayna müzakerelerinin sonuçları ışığında gerçekleşeceğini açıkladı.

Peskov, "Görüşme önemli, çünkü İstanbul'da yapılan müzakereler dikkate alınacak" dedi.

Kremlin’in söz konusu toplantıya dair temel görüşlerini daha önce paylaştığını vurgulayan Peskov, "Artık görüşmeyi bekliyoruz. Görüşme sonrasında elimizden geldiğince fazla bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs'ta ABD saatiyle saat 10.00’da Putin’le görüşeceğini belirtti. Trump, görüşmenin gündeminde Ukrayna’daki çözüm süreci ve ticaret ilişkilerinin yer alacağını ifade etti.

Trump, bu görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve NATO liderleriyle de telefon görüşmeleri gerçekleştireceğini kaydetti.

Putin ve Trump en son 18 Mart’ta bir telefon görüşmesi yapmıştı.

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