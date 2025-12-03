Putin, Trump’ın planını reddetti: Avrupa’ya 'III. Dünya Savaşı' uyarısı

Rusya ile sınır komşusu Ukrayna arasında 2022’de patlak veren savaş dördüncü yılına yaklaşırken, Moskova'da, ABD ile Rusya arasında yürütülen temaslardan bir sonuç çıkmadı

Rus ve Amerikalı yetkililer, 2 Aralık’ta Moskova’da bir araya gelerek Trump’ın önerdiği barış planını masaya yatırdı. Ancak görüşmelerin ardından yapılan açıklamalar, sürecin 'ne çözüme yaklaştığını ne de uzaklaştığını' gösterdi.

Putin’in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, mevcut planın kabul edilemeyeceğini belirterek şunları söyledi:

ABD’nin bazı önerileri değerlendirilebilir, ancak kullanılan bazı ifadeler bize uygun değil. Çalışmalar sürecek.

PLAN, KİEV'DE KARŞILIK BULMADI

Sızan ilk taslaklara göre, Trump’ın barış planı, Ukrayna’nın bazı toprakları Rusya’ya bırakmasını öngörüyor. Bu durum, Kiev yönetimi tarafından 'teslimiyet' olarak nitelendiriliyor. Trump daha sonra bunun 'nihai teklif' olmadığını ifade etse de Ukrayna’nın egemenlikten vazgeçme ihtimali yok.

Dolayısıyla, hem Moskova’nın toprak talebinden geri adım atmaması hem de Kiev’in bunu reddetmesi nedeniyle iki tarafı da tatmin edecek bir barış formülü gerçekçi görünmüyor.

PUTİN'DEN AVRUPA'YA NET MESAJ

Putin görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa’yı savaş taraftarı olmakla suçladı:

“Avrupa, ABD yönetiminin Ukrayna’da barışı sağlamasını engelliyor” diyen Putin, aynı açıklamada, Avrupa ile savaşmayı planlamadığının altını çizdi. Ancak ardından gelen cümleler ise tansiyonu yükseltti:

Eğer Avrupa bizimle savaşmak ister ve savaşı başlatırsa, biz buna her daim hazırız. Bundan şüphe edilmesin.

Bu sözler, Avrupa'nın doğu sınırlarında yaşanan çatışmanın, 3. Dünya Savaşı’na dönüşebileceğine yönelik endişeleri yeniden alevlendirdi.

ZELENSKİ: YETERLİ DEĞİL

En yakın çalışma arkadaşları büyük yolsuzluk operasyonlarının hedefi olan ve iktidarda sallantılı günler geçiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Moskova temaslarını yakından takip ettiklerini belirterek, ABD’den gelecek sinyalleri beklediklerini söyledi.

“Revize edilen plan daha iyi görünüyor, ancak çalışma bitmedi” diyen Zelenski, olası bir barış anlaşmasının Rusya’ya askeri güç toplama fırsatı vermemesi gerektiğini vurguladı. Kiev, Moskova’nın yeniden saldırıya geçmeyeceğine dair bağlayıcı güvenlik garantileri talep ediyor.

ABD’nin arabuluculuk çabalarına rağmen Moskova’nın taleplerinden geri adım atmaması, Ukrayna’nın ise toprak tavizine yanaşmaması nedeniyle diplomasi çıkmazda. Avrupa’nın güvenlik kaygıları artarken, küresel çatışma riskine ilişkin söylemler sertleşiyor.