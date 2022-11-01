Putin: Türkiye’ye gaz merkezi ‘hızlıca’ kurulabilir

01 Kasım 2022 Salı, 12:48

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de doğalgaz merkezinin oldukça çabuk kurulabileceğini belirterek, Avrupa'daki birçok müşterinin kontrat imzalamak isteyebileceğini söyledi.

Putin, Kuzey Akım boru hatlarının Eylül'de patlamalar nedeniyle zarar görmesinin ardından, Türkiye'de bir gaz merkezi kurmayı teklif etmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu fikri desteklemişti.

Putin, Avrupalı ticari ortaklar ile doğrudan çalışmanın oldukça zor olduğunu ifade etmişti. Eskiden enerji ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan karşılayan Avrupa Birliği (AB), Rus enerji kaynaklarının kullanımını bırakmak istiyor.

Reuters'ın haberine göre, Putin dün düzenlediği bir basın toplantısında "Bizim için Türkiye ile çalışmak daha kolay. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünün arkasında duran biri...ve bizim için Karadeniz'i kontrol etmek daha kolay" dedi.

Putin "Bu gerçekçi bir proje ve bunu oldukça çabuk gerçekleştirebiliriz" diyerek, Avrupa'da kontrat imzalamak isteyecek çok sayıda müşterinin olacağından şüphe duymadığını da ifade etti.