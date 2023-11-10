Putin, Ukrayna sınırına gitti: Askeri heyetle görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'ne giderek özel askeri harekat karargahına bir ziyaret gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 10:31
Putin, Ukrayna sınırına gitti: Askeri heyetle görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'le yaptığı görüşme de dahil Astana'daki temaslarının ardından Ukrayna sınırındaki Güney Askeri Bölgesi karargahına gitti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Savunma Bakanı Valeriy Gerasimov tarafından karşılanan Putin, diğer komutanların da katıldığı toplantıda askeri yetkililerle harekatın son durumunu istişare etti.

Putin, yeni geliştirilen askeri teçhizatları da inceleyerek onlar hakkında bilgi aldı.

Kremlin'den Rusya liderinin Rostov-na-Donu'daki temasları hakkında daha fazla detaya yer verilmezken, Putin'in ziyaretine ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.


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