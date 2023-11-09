Ukrayna'dan Rusya açıklaması: Son model füze sistemini imha ettik

Yayınlanma: 09.11.2023 - 15:32

Güncelleme: 09.11.2023 - 15:32

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri "Tavriya" Birliği Komutanı Aleksandr Tarnavskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tavriya yönünde son bir günde Rus ordusunun 23 hava saldırısı düzenlediğini, 888 topçu atışı yaptığını belirterek, cephe hattında 44 çatışma meydana geldiğini kaydetti.

Ukrayna ordusunun Avdiyivka yönünde savunmayı kararlılıkla sürdürdüğü değerlendirmesinde bulunan Tarnavskiy, Ukrayna füze ve topçu birliklerinin son 24 saatte 1241 atış görevi gerçekleştirdiği, Rusya'nın asker kaybının 542 olduğu iddiasında bulundu.

Tarnavskiy, son model S-300V4 uçaksavar füze sistemi, 2 tank, 3 zırhlı personel taşıyıcı, 7 topçu sistemi, 26 insansız hava aracı, 3 araç, bir özel ekipman ve mühimmat deposu dahil Rusya'ya ait toplam 46 teçhizatın imha edildiğini öne sürdü.