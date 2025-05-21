Putin, Ukrayna sınırında: Kursk’a “zafer ziyareti”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın geçen yıl Ukrayna güçlerinin sürpriz bir saldırısının ardından bölgeyi tamamen geri aldığını iddia etmesinden bu yana ilk kez Kursk'u ziyaret etti.

Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre Putin, Kurchatov kentindeki yerel yöneticilerle buluştu ve yapımı süren Kursk nükleer santralinde incelemelerde bulundu.

Ziyaret, Rusya’nın bölgeyi tamamen geri aldığını ilan etmesinden haftalar sonra gerçekleşti. Putin’in ziyareti sırasında çekilen görüntülerde, Rus liderin yerel gönüllülerle sohbet ettiği görüldü.

Putin, Ukrayna’nın hâlâ sınır hattına ilerleme girişiminde bulunduğunu savundu. Putin ayrıca, bölgedeki sivillerin güvenli şekilde geri dönebilmesi için mayın temizleme birimlerinin sayısının artırılması talimatını verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçen hafta yaptığı açıklamada, Kursk ve Belgorod bölgelerinde "aktif kara operasyonlarının" sürdüğünü, bu bölgelerin olası barış görüşmelerinde stratejik önemde olduğunu belirtti.

PUTİN -TRUMP GÖRÜŞMESİ

Putin’in ziyaretinden önce, Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Washington'un ve Kiev'in önerdiği 30 günlük ateşkese onay vermediği açıklandı.

Kremlin Danışmanı Uşakov, Putin’in “belirli bir süre için ateşkes” fikrine açık olduğunu ancak herhangi bir takvim üzerinde uzlaşılmadığını belirtti.

Putin-Trump görüşmesinin ardından Avrupa Birliği, Batı yaptırımlarını delmek için kullanılan ve “gölge filo” olarak bilinen 200’e yakın Rus petrol tankerine yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu.

KARŞILIKLI SALDIRI SUÇLAMALARI

Rusya ve Ukrayna, çarşamba sabahı itibarıyla birbirlerine yönelik kapsamlı İHA saldırıları düzenlediklerini açıkladı.

Kiev, Rusya’nın gönderdiği 76 uzun menzilli İHA’nın 63’ünü düşürdüğünü duyurdu. Moskova ise 159 Ukrayna saldırı dronunun imha edildiğini ileri sürdü.