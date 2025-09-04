Putin ve Şi arasında 'ölümsüzlük' sohbeti: '150 yaşına kadar yaşamak mümkün...'

Çin'in, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı vesilesiyle Pekin'de düzenlediği askerî geçit töreninde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in özel sohbeti kameralara yansıdı.

Çevirmenleri aracılığıyla duyulan konuşmada Putin, "Önceden birinin 70 yaşından sonra yaşaması çok nadirken şimdi 70 yaşındaki biri çocuk kabul ediliyor" ifadelerini kullandı.

Rus lider, biyoteknolojideki gelişmelerin organ nakillerini sürekli hale getirebileceğine de değinerek “İnsanların giderek daha da gençleşebileceğini, hatta ölümsüzlüğe ulaşılabileceğini” söyledi.

Şi ise çevirmeni aracılığıyla, “Bu yüzyılda 150 yaşına kadar yaşama ihtimali var” ifadelerini kullandı.

Putin, geçit töreninden sonra Rus basınına yaptığı açıklamada sözlerini yineleyerek, “Modern iyileştirme yöntemleri, tıbbi uygulamalar, hatta organların değiştirilmesine yönelik cerrahi müdahaleler, insanlığın yaşam süresinin bugünkünden çok daha uzun olacağına dair umudu artırıyor [...] Ortalama yaş ülkeden ülkeye değişse de, beklenen yaşam süresi önemli ölçüde yükseldi” dedi.

TÖRENDE VERİLEN MESAJ

Çin, düzenlenen törende nükleer füze sistemleri de dahil olmak üzere geniş bir silah cephaneliği sergilerken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Dünyanın barış ve savaş arasında bir tercih yapması gerektiğini" söyledi.

Geçit töreninde Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerinin ilk kez yan yana kamuoyu önüne çıkması, Batı’ya karşı verilen bir 'güç gösterisi' olarak yorumlandı.

Rusya lideri Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Vietnamlı yetkililer ve Zimbabve lideri Emmerson Mnangagwa'nın da aralarında bulunduğu 24 yabancı devlet yetkilisi geçit törenine katıldı.

TRUMP'TAN SERT SÖZLER

ABD Başkanı Donald Trump, törenden sonra yaptığı açıklamada, Şi’nin Putin ve Kim ile birlikte ABD’ye karşı 'komplo kurduğunu' öne sürdü.

Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda, “Lütfen Vladimir Putin ve Kim Jong Un’a, ABD’ye karşı komplo kurarken en sıcak selamlarımı iletin” ifadelerini kullandı.